Парламент Туреччини схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО

https://racurs.ua/ua/n191660-parlament-turechchyny-shvalyv-zayavku-shveciyi-na-vstup-do-nato.html

Ракурс

Парламент Туреччини 23 січня схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО. Тепер справа за Ердоганом — він має підписати документ впродовж кількох днів.

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У випадку із заявкою Фінляндії на це в Ердогана пішло кілька днів, повідомляє Bloomberg.

Угорщина поки залишилася єдиною країною, яка поки що не підтримала вступ скандинавської країни до Альянсу.

Швеція подала заявку на вступ до НАТО влітку 2022 року разом із Фінляндією. Країни вирішили приєднатися до альянсу на тлі повномасштабного вторгнення військ росії до України. Для вступу до НАТО необхідно, щоб заявку країни-кандидата схвалили усі учасники Альянсу.

У квітні 2023 року до НАТО приєдналася лише Фінляндія. Вступ Швеції в альянс протидіяла Туреччина, висунувши ряд умов. Зокрема, Анкара вимагає від Стокгольма видати людей, яких турецька влада звинувачує в тероризмі, а також «запобігати діяльності» Робочої партії Курдистану, яку Туреччина вважає терористичною організацією.