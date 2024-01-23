Для прем'єра Словаччини Фіцо в Києві "абсолютно нормальне життя"

https://racurs.ua/ua/n191659-dlya-premiera-slovachchyny-fico-v-kyievi-absolutno-normalne-jyttya.html

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо напередодні свого візиту до України заявив, що в Києві «абсолютно нормальне життя».

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Як повідомляє агенція AFP, про це він заявив у вівторок, 23 січня, в день, коли Росія завдала чергового масованого ракетного удару по столиці та інших містах України.

На запитання журналістів, чому зустріч з українським колегою Денисом Шмигалем відбудеться в середу, 24 січня, не в Києві, а в Ужгороді, Фіцо заявив, що це не має нічого спільного з питаннями безпеки, пов’язаними з вторгненням росії.

Не може бути компромісу щодо територіальної цілісності. Ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни — так МЗС України відповіло на попередню заяву словацького прем'єра.

На думку Фіцо, «нереально», щоб російські окупанти пішли з Донбасу та Криму, тож «повинен бути якийсь компроміс».

Україна та партнери докладають зусиль задля виведення росіян із Криму, Донбасу та Луганська, щоб вони не пішли далі, зокрема і до Кошицького, Пряшівського та інших словацьких країв. Без безпеки в Україні, не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі загалом, — наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.

Фіцо напередодні приїзду до Ужгорода заявив, що єдиний спосіб припинити війну росії проти України — це віддати частину українських територій загарбникам. Він не вважає Україну суверенною державою і каже, що Київ під контролем Сполучених Штатів.

Крім того, Фіцо ветуватиме шлях України в НАТО, оскільки це «основа» для Третьої світової війни. Також Фіцо назвав українську націю «однією з найбільш корумпованих у світі».

24 січня в Ужгороді запланована зустріч Фіцо з премʼєром Денисом Шмигалем. Фіцо їде на неї з гуманітарною допомогою, але заявить там Шмигалю, що його країна озброєння не надаватиме.