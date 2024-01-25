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россия использует катастрофу Ил-76, чтобы посеять в Украине недовольство
россия использует катастрофу Ил-76, чтобы посеять в Украине недовольствоhttps://racurs.ua/n191697-rossiya-ispolzuet-katastrofu-il-76-chtoby-poseyat-v-ukraine-nedovolstvo.htmlРакурс
росія використовує катастрофу Іл-76, щоб посіяти в Україні невдоволення.
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Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) наводять слова голови Комітету з оборони держдуми рф андрія картаполова, який заявив, що Україна навмисно збила Іл-76, знаючи, що на борту перебували українські військовополонені, і закликав призупинити всі обміни військовополоненими на невизначений термін.
Окрім цього, очільник МЗС росії сергій лавров, який наразі перебуває у Нью-Йорку на засіданні Ради безпеки ООН, закликав до термінового скликання засідання РБ ООН, присвяченого цій авіакатастрофі, та звинуватив Україну у тероризмі.
ISW зазначає, що такі російські звинувачення мають на меті посіяти невдоволення в Україні та посилити недовіру до українського уряду, що узгоджується з іншими російськими інформаційними зусиллями, спрямованими на ослаблення України всередині країни.
Тим часом пропагандистське РИА «Новости» повідомило, що знайдено обидві чорні ящики Іл-76, що впав у Бєлгородській області, а Франція відхилила запит росії щодо проведення термінового засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з катастрофою.
Засідання розпочнеться опівночі 25 січня за київським часом (о 17.00 за східноамериканським).
У середу на пресконференції у штаб-квартирі ООН міністр закордонних справ рф заявив, що росія вимагає термінового засідання Ради Безпеки ООН. Лавров бажав особисто взяти в ньому участь. Проте Франція, яка головує в Радбезі в січні, відхилила цей запит і призначила засідання на четвер, після обіду.
росія заявляє, що літак з українськими військовополоненими на борту було збито ЗСУ. У Києві вимагають міжнародного розслідування.
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