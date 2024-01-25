Национальный банк оставил ставку без изменений на уровне 15%

https://racurs.ua/n191713-nacionalnyy-bank-ne-izmenil-uchetnuu-stavku-nesmotrya-na-davlenie-na-grivnu.html

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Національний банк 25 січня оголосив, що не буде змінювати облікову ставку. Регулятор залишив її без змін на рівні 15%.

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Регулятор пояснив, що рішення враховує необхідність підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5% ± 1% «на горизонті монетарної політики».

Нацбанк припустив, що у найближчі місяці інфляція перебуватиме в межах цільового діапазону, а з середини року дещо пришвидшиться через вичерпання ефектів високих минулорічних врожаїв та перенесення витрат бізнесу на споживчі ціни. Додатково на ціни тиснутиме і подальше відновлення споживчого попиту.

Очікується, що інфляція становитиме 8,6% наприкінці 2024 року, у 2025 році повернеться до цільового діапазону і становитиме 5,8%, а у 2026 році — до цілі 5%.

Збереження облікової ставки на рівні 15% дасть змогу й надалі забезпечити привабливість гривневих інструментів, щоб їхня дохідність і надалі перевищувала поточну та очікувану інфляцію. Громадяни зможуть захистити свої заощадження від інфляційного знецінення, — йдеться у заяві НБУ.

Регулятор також припустив, що міжнародна фінансова підтримка України зберігатиметься, хоча й у менших обсягах. Це дасть змогу утримувати міжнародні резерви на високому рівні та забезпечувати курсову стійкість.

Очікується, що у 2024 році Україна отримає близько 37 млрд дол. США у вигляді зовнішніх кредитів і грантів.

Базовий сценарій оновленого прогнозу НБУ, у припущення якого закладається отримання достатнього обсягу міжнародного фінансування та зниження безпекових ризиків із наступного року, передбачає незначне зниження облікової ставки з другої половини 2024 року. Водночас НБУ пообіцяв адаптувати монетарну політику в разі зміни балансу ризиків для інфляції та курсової стійкості.