Оккупанты нашли бортовые самописцы из самолета Ил-76. Фото:

https://racurs.ua/n191743-okkupanty-nashli-bortovye-samopiscy-na-meste-padeniya-il-76.html

Ракурс

«Чорні скриньки» з літака Іл-76, який розбився у російській Бєлгородській області, знайшли на місці падіння.

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Бортові самописці доставили у військову лабораторію до Москви, де почалося їхнє розшифрування. Обидві «чорні скриньки» підлягають розшифровці. Про це повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС.

Тим часом представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що для зясування причини падіння літака потрібно вивчити рештки Іл-76, «чорні скриньки». Однак країна-агресор відкидає можливість створення міжнародної комісії.

Нагадаємо, 24 січня в Бєлгородській області росії впав військово-транспортний літак Іл-76. У рф заявили, що нібито на літаку були 65 полонених, шестеро членів екіпажу та троє супроводжуючих. Окупанти звинуватили Україну в падіння судна, але відмовляються залучити міжнародних експертів до розслідування.

У Головному управлінні розвідки МОУ заявили, що цей літак раніше доставляв ракетне озброєння на аеродром в Енгельс та у сам Бєлгород. У розвідці не виключають й те, що російська федерація може використовувати українських військовополонених фактично як живий щит для транспортування БК і озброєння для ракетних комплексів.

Організація Об'єднаних Націй поки не може встановити чи перебували на борту літака Іл-76 українські військовополонені.

Джерело: ТАСС