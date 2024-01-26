Давид Арахамия заявил о «большом кризисе» в Верховной Раде. Фото:

https://racurs.ua/n191742-arahamiya-zayavil-o-bolshom-krizise-v-verhovnoy-rade.html

Ракурс

Верховна Рада України незабаром може зіштовхнутися з великою кризою.

.

Все більше народних обранців не бажають виконувати свої обов’язки. У фракції «Слуга народу» вже зареєстрували 17 заяв на складання мандату. Про це 26 січня заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, передає LB.

З парламентом взагалі велика криза наближається, тому що в мене тільки у фракції 17 є заяв на складання мандату. Тобто у нас уже 401 людина в парламенті, ще одну ми точно відпустимо за медичними обставинами — буде 400 людей, — зазначив він.

Арахамія додав, що для ухвалення рішення у Верховній Раді потрібно зібрати щонайменше 226 голосів. А з 400 парламентарями вже важко зібрати необхідну кількість голосів.

Представник «слуг» додав, що в парламенті вирішили не голосувати за складання мандатів, щоб забезпечити легітимність ВРУ.

Як відомо, зараз склад Верховної Ради України налічує 401 нардепа. Це є антирекордом для українського парламенту.

Нагадаємо, у грудні минулого року очільник фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давід Арахамія заявив, що багато депутатів хочуть скласти мандати, тому у парламенті вирішили оптимізувати роботу парламенту і знизити мінімальну кількість народних депутатів у групах, «щоб зберегти ці групи, щоб парламент, умовно, до нового скликання пропрацював приблизно в тому самому структурному режимі, якому він почав працювати».

Джерело: LB