Повестки вручили прямо на заседании горсовета

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Ракурс

Повістки вручили просто на засіданні міськради

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Це сталося 25 січня на Львівщині у Червоноградській міськраді.

Ми очікували військових, бо планували вручати посмертну нагороду орден «За мужність» рідним полеглого Героя Андрія Жигайла. Проте під час чергового засідання сесії зайшли працівники ТЦК та взяли слово. Вони мали намір вручити 10 повісток, проте вручили 7, бо троє депутатів були відсутні… З врученням повісток це перший візит ТЦК на сесію ради. Хочемо зазначити, що зараз у лавах ЗСУ служить секретар Червоноградської міської ради Олександр Грасулов, — розповіли у пресслужбі Червоноградської міськради.

Військком повідомив, що 10 депутатів «категорично не хочуть» приходити до ТЦК. Їхні прізвища зачитали по черзі та вручили повістки. Троє були відсутні.

При цьому від початку планувалося, що військові на сесії просто вручать посмертну нагороду рідним загиблого військового.