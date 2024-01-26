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Ракурс
Арахамия предлагал Зеленскому рассекретить потери ВСУ, потому что они намного меньше 100 тысяч

Арахамия предлагал Зеленскому рассекретить потери ВСУ, потому что они намного меньше 100 тысяч

26 янв 2024, 16:22
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Голова фракції «Слуга народу» пропонував Володимиру Зеленському розсекретити дані про втрати України у війні.


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Давид Арахамія у розмові з Lb.ua сказав, що втрати «не такі великі, як люди собі уявляють», і набагато менші за 100 тисяч. Він це озвучив у контексті мобілізації та викривленого сприйняття служби у війську. Наразі втрати України у війні — державна таємниця.

Коли ви ідете на вулиці й питаєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше, ніж 100 тис. А наші втрати набагато менші, — зазначив голова фракції «Слуга народу».

Військове командування не розголошує втрати України у війні з росією. Це пояснювалось, зокрема, і тим, що ці дані можуть допомогти ворогу.

Нагадаємо, у серпні 2023 року газета The New York Times з посилання на американських посадовців оцінила загальну кількість поранених і вбитих військових з боку України та росії в майже 500 тис., більшість з них — росіяни.

За підрахунками проєкту «Книга пам’яті полеглих за Україну», оприлюдненими в середині листопада 2023 року, щонайменше 30 тис. українських бійців загинули з 24 лютого 2022 року. Ще до 100 тис. військових зазнали поранень, але більшість із них перебуває на службі або незабаром повернеться до неї.

Востаннє від української влади звучали приблизні цифри втрат у квітні 2023 року. Тодішній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що втрати українських військ на війні «критично менші» за російські й не перевищують кількості жертв лютневого землетрусу в Туреччині, де загинули 50 тисяч людей.

Источник: Ракурс


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