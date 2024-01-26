Арахамия предлагал Зеленскому рассекретить потери ВСУ, потому что они намного меньше 100 тысяч

https://racurs.ua/n191750-arahamiya-predlagal-zelenskomu-rassekretit-poteri-vsu-potomu-chto-oni-namnogo-menshe-100-tysyach.html

Ракурс

Голова фракції «Слуга народу» пропонував Володимиру Зеленському розсекретити дані про втрати України у війні.

.

Давид Арахамія у розмові з Lb.ua сказав, що втрати «не такі великі, як люди собі уявляють», і набагато менші за 100 тисяч. Він це озвучив у контексті мобілізації та викривленого сприйняття служби у війську. Наразі втрати України у війні — державна таємниця.

Коли ви ідете на вулиці й питаєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше, ніж 100 тис. А наші втрати набагато менші, — зазначив голова фракції «Слуга народу».

Військове командування не розголошує втрати України у війні з росією. Це пояснювалось, зокрема, і тим, що ці дані можуть допомогти ворогу.

Нагадаємо, у серпні 2023 року газета The New York Times з посилання на американських посадовців оцінила загальну кількість поранених і вбитих військових з боку України та росії в майже 500 тис., більшість з них — росіяни.

За підрахунками проєкту «Книга пам’яті полеглих за Україну», оприлюдненими в середині листопада 2023 року, щонайменше 30 тис. українських бійців загинули з 24 лютого 2022 року. Ще до 100 тис. військових зазнали поранень, але більшість із них перебуває на службі або незабаром повернеться до неї.

Востаннє від української влади звучали приблизні цифри втрат у квітні 2023 року. Тодішній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що втрати українських військ на війні «критично менші» за російські й не перевищують кількості жертв лютневого землетрусу в Туреччині, де загинули 50 тисяч людей.