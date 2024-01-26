92-метровую яхту Медведчука передадут Украине, ее продадут на аукционе

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Окружний суд у хорватському місті Спліт ухвалив рішення передати Україні 92-метрову яхту Royal Romance українського політика Віктора Медведчука.

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Про це 26 січня повідомила голова Агентства з розшуку та менеджменту активів України Олена Дума.

Отримано запевнення, що Хорватія очікує на швидку передачу судна Україні. На думку хорватської сторони, правових перешкод реалізації цього наміру немає, — написала Дума.

Вона уточнила, що агенція отримала дозвіл на повторний огляд судна. Після оцінки вартості яхти планують її продати.

Продаж цього лоту стане першим прикладом реалізації заарештованих активів, які перебувають за кордоном, — додала Дума.

Яхту Royal Romance вартістю близько 200 мільйонів євро у 2015 році придбала компанія Fregata Marine, якою володіла Оксана Марченко, дружина Медведчука. 2021 року судно переписали на іншу компанію. У березні 2022 року яхту заарештувала влада Хорватії. У листопаді судно оглянули співробітники Агентства з розшуку та менеджменту активів.

У жовтні 2023 року «Верстка» знайшла у родини Медведчука нову яхту вартістю 9,6 млн дол. Судно під назвою «Аморе Міо» спустили на воду 2023 року. Російську митницю вона пройшла 26 липня. Одержувачем яхти в росії, за даними митниці, виступило АТ «Ренесанс», бенефіціарним власником якого була Оксана Марченко.

Медведчука називають кумом путіна: він розповідав, що президент рф є хрещеним батьком дочки.

У 2021 році влада України звинуватила Медведчука в держзраді і відправила під домашній арешт. Після початку повномасштабної війни політик втік із-під домашнього арешту. Невдовзі його затримали, а у вересні Медведчука передали росії у рамках обміну полоненими. Київ тоді обміняв політика та 55 росіян на 215 військовослужбовців ЗСУ, у тому числі командирів «Азова» та захисників «Азовсталі».