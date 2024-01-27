Франция передаст Украине 50 крылатых авиабомб HAMMER - как работает эта "умная бомба"

https://racurs.ua/n191776-franciya-peredast-ukraine-50-krylatyh-aviabomb-hammer-kak-rabotaet-eta-umnaya-bomba.html

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Минулого тижня уряд Франції, яка очолює артилерійську коаліцію, оголосив про надання Україні чергової партії ракет великої дальності SCALP, а також крилатих авіабомб AASM HAMMER.

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Як уточнив міністр оборони Франції Себастьян Лєкорню, йдеться про постачання Силам оборони України до 50 одиниць таких авіабомб, щомісяця починаючи з січня.

Міноборони 27 січня детально розповіло про новинку в арсеналі українських Повітряних сил.

AASM Hammer — це високоточна модульна зброя класу «повітря-земля», розроблена французькою компанією Safran Electronics & Defense. Це спеціальний комплект обладнання, що встановлюється на стандартні авіабомби, перетворюючи їх на високоточну зброю зі збільшеним радіусом ураження.

Застосовується у місіях зі знищення/придушення ворожої ППО, авіапідтримки операцій на передньому краї, а також для знищення важливих рухомих наземних цілей.

«Розумна бомба» оснащується переднім комбінованим комплектом наведення та заднім комплектом збільшення дальності. Дальність ураження цілей до 70 км і може змінюватися в залежності від висоти застосування боєприпасу.

Зброя є модульною, оскільки інтегрує різні типи блоків наведення, що встановлюються на різні типи авіабомб вагою від 250 кг до 1 тонни.

В основу розробки закладено принцип «вистрілив та забув».

Базова версія комплекту має гібридну інерціально-супутникову систему наведення, яка для підвищення точності може додатково оснащуватися тепловізійною або лазерною системою самонаведення. Відтак боєприпас є автономним і нечутливим до електронних завад.

Базовим носієм AASM Hammer є французький винищувач 4-го покоління Rafale. Втім ця зброя може застосовуватися з винищувачів F-16, Mirage 2000 та Mirage F1.

Боєприпас може бути інтегрований на радянські платформи, в тому числі МіГ та тактичні бомбардувальники Су.