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Ракурс
россия вывела в Черное море дополнительные ракетоносители, фото: «Корреспондент»

Количество российских ракетоносителей в Черном море возросло

28 янв 2024, 12:41
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У Чорному морі зросла кількість російських ракетоносіїв.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Ворог не припиняє маневри корабельного угруповання і системно підвищує рівень напруги, — наголошується у повідомленні. — В Чорному морі знов збільшено корабельне угруповання до 11 одиниць та додано на бойове чергування ракетоносії. Наразі на виході в морі перебуває 2 надводних та 2 підводних ракетоносії.

Таким чином, їхній сумарний залп крилатих ракет «Калібр» при цьому може сягати 24 ракет.

Рівень ракетної загрози — надзвичайно високий! Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги, реагуйте оперативно, — наголошують у Силах оборони.

Нагадаємо, сьогодні, 28 січня, вранці у Чорному морі перебували два носії російських крилатих ракет.

Источник: Ракурс


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