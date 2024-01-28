Кількість російських ракетоносіїв у Чорному морі зросла

росія вивела в Чорне море додаткові ракетоносії, фото: «Корреспондент»

https://racurs.ua/ua/n191811-kilkist-rosiyskyh-raketonosiyiv-u-chornomu-mori-zrosla.html

Ракурс

У Чорному морі зросла кількість російських ракетоносіїв.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Ворог не припиняє маневри корабельного угруповання і системно підвищує рівень напруги, — наголошується у повідомленні. — В Чорному морі знов збільшено корабельне угруповання до 11 одиниць та додано на бойове чергування ракетоносії. Наразі на виході в морі перебуває 2 надводних та 2 підводних ракетоносії.

Таким чином, їхній сумарний залп крилатих ракет «Калібр» при цьому може сягати 24 ракет.

Рівень ракетної загрози — надзвичайно високий! Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги, реагуйте оперативно, — наголошують у Силах оборони.

Нагадаємо, сьогодні, 28 січня, вранці у Чорному морі перебували два носії російських крилатих ракет.