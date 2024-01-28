Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: sparkmedia.com.ua

https://racurs.ua/ua/n191803-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.html

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У Чорному морі станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 28 січня, перебувають шість російських кораблів, серед яких два носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до восьми ракет.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, серед яких два носії «калібрів» із загальним залпом до восьми ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 15 суден, з них шість рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 10 суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.