Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти завдали ракетного удару по Полтавщині, фото: «Слово і Діло»

Рашисти вдарили ракетами по Полтавщині, є влучання в промисловий об'єкт — ОВА

27 січ 2024, 21:09
999

Російські загарбники сьогодні, 27 січня, ввечері, атакували ракетами Полтавщину.


.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Полтавської ОВА.

Є влучання в промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу. Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби, — вказано в повідомленні.

Повітряна тривога пролунала на Полтавщині близької 20.00 і тривала понад півгодини.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів