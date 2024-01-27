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Російські загарбники сьогодні, 27 січня, ввечері, атакували ракетами Полтавщину.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Полтавської ОВА.
Є влучання в промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу. Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби, — вказано в повідомленні.
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