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12 дронів-камікадзе спрямували рашисти на Нікопольщину, поранено чоловіка (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n191800-12-droniv-kamikadze-spryamuvaly-rashysty-na-nikopolschynu-poraneno-cholovika-foto.htmlРакурс
Російські загарбники протягом сьогоднішнього дня, 27 січня, спрямували на Нікопольщину 12 дронів-камікадзе. Надвечір ворог також вдарив по регіону артилерією.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Дніпропетровської ОВА.
Цілив по райцентру та селам Марганецької громади. Постраждав 61-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома, — вказано в повідомленні.
Також внаслідок російських ударів були пошкоджені:
- шість приватних будинків;
- п’ять господарських споруд;
- автомобілі;
- лінія електропередач.
Наслідки атак ще уточнюються, — зазначають в ОВА. — На інших територіях Дніпропетровщини день минув спокійно.
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