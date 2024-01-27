Последствия российских обстрелов Никопольщины, фото: Сергей Лысак

https://racurs.ua/n191800-12-dronov-kamikadze-napravili-rashisty-na-nikopolschinu-ranen-mujchina-foto.html

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Російські загарбники протягом сьогоднішнього дня, 27 січня, спрямували на Нікопольщину 12 дронів-камікадзе. Надвечір ворог також вдарив по регіону артилерією.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Дніпропетровської ОВА.

Цілив по райцентру та селам Марганецької громади. Постраждав 61-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома, — вказано в повідомленні.

Також внаслідок російських ударів були пошкоджені:

шість приватних будинків;

п’ять господарських споруд;

автомобілі;

лінія електропередач.