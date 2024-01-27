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Ракурс
Последствия российских обстрелов Никопольщины, фото: Сергей Лысак

12 дронов-камикадзе направили рашисты на Никопольщину, ранен мужчина (ФОТО)

27 янв 2024, 20:55
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Російські загарбники протягом сьогоднішнього дня, 27 січня, спрямували на Нікопольщину 12 дронів-камікадзе. Надвечір ворог також вдарив по регіону артилерією.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Дніпропетровської ОВА.

Цілив по райцентру та селам Марганецької громади. Постраждав 61-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома, — вказано в повідомленні.

Також внаслідок російських ударів були пошкоджені:

  • шість приватних будинків;
  • п’ять господарських споруд;
  • автомобілі;
  • лінія електропередач.

Наслідки атак ще уточнюються, — зазначають в ОВА. — На інших територіях Дніпропетровщини день минув спокійно.

Наслідки російських обстрілів Нікопольщини, фото: Сергій Лисак

Источник: Ракурс


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