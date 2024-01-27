В Нью-Йорке завершили разбор завалов дома на месте российского авиаудара

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Последствия российского авиаудара по Нью-Йорку в Донецкой области, фото: Вадим Филашкин
В Нью-Йорке завершили разбор завалов дома на месте российского авиаудараhttps://racurs.ua/n191798-v-nu-yorke-zavershili-razbor-zavalov-doma-na-meste-rossiyskogo-aviaudara.htmlРакурс
У Нью-Йорку на Донеччині завершено розбір завалів на місці російського авіаудару, завданого 15 січня.
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З-під уламків будинку витягнули тіла п’ятьох людей. Про це сьогодні, 27 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
15 січня росіяни скинули дві керовані авіабомби на триповерхівку у Нью-Йорку. Тоді троє людей зазнали поранень, а п’ятеро лишилися під завалами.
Пошукова операція тривала майже два тижні — рятувальники знайшли рештки тіл усіх п’ятьох загиблих, — зазначив Філашкін. — Вічна пам’ять жертвам російської агресії.
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