россия из-за значительных потерь вербует в свои военные вузы белорусскую молодежь

Рашисты вербуют в свои ряды белорусскую молодежь, фото: ТАСС

https://racurs.ua/n191797-rossiya-iz-za-znachitelnyh-poter-verbuet-v-svoi-voennye-vuzy-belorusskuu-molodej.html

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У райцентрах білорусі представники зс рф проводять так звані «дні відкритих дверей», де громадянам рб пропонують навчатись на офіцерів у російських військових вищих навчальних закладах.

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Про це сьогодні, 27 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Внаслідок великих втрат у війні проти України у російських окупаційних військах виник значний дефіцит офіцерів молодшої ланки. росія намагається виправити це шляхом вербування громадян інших країн, зокрема, білорусів, — вказана в повідомленні.

У ЦНС наголошують, що кожному окупанту, який ступає на українську землю, доведеться заплатити за це, незалежно від того, де саме він народився.