Бибека Катри взяли в плен под Авдеевкой, фото: Юрий Бутусов

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Ракурс

Під Авдіївкою українські військові взяли у полон найманця з Непалу на ім’я Бібек Катрі. Він нещодавно підписав контракт з міноборони рф та проходить службу в одній із бригад ВДВ.

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Про це сьогодні, 18 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст Юрій Бутусов.

Найманець раніше вже побував на реабілітації в госпіталі Луганської області після поранень, де разом із товаришем навіть записав відеоролик зі словами подяки за листи від російських дітей.

На допиті він повідомив, що пішов у російську армію через гроші та за порадою друга й планував повернутися на батьківщину «успішним».

Вже в полоні непальський десантник не приховує, що трудився вбивати жителів чужої країни виключно за гроші. Бібек хотів повернутися до мами успішним, а тепер називає Путіна Гітлером, — зазначає журналіст.

Зазначається, що на контракт у російську армію непальці кинулися після того, як у травні рф спростила доступ до свого громадянства після року військової служби.

Деякі для цього залишили службу у непальській армії. Російську знати не обов’язково — достатньо англійської, — зазначає Бутусов.

Так, на відео полонений розповів, що з «колегами по службі» спілкувався через людину, яка перекладала або самотужки перекладаючи за допомогою смартфону.