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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 жовтня, завдали ракетного удару по Запоріжжю.
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Наразі відомо вже про п’ятьох загиблих. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
Кількість жертв нічної терористичної атаки рашистів по Запоріжжю зросла до 5 загиблих. Деблоковано з-під завалів тіла 3 людей, які вважалися зниклими безвісти, — зазначив Малашко.
Також відомо про п’ятьох поранених, яких доставили у медичні заклади.
Нагадаємо, поліція опублікувала відео з бодікамер запорізьких патрульних, які прибули на місце влучання у перші хвилини після ракетного удару.
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