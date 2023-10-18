Удар россиян по Запорожью - в доме погибли молодые супруги

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Ракурс

Унаслідок влучення російської ракети в будинок у центрі Запоріжжі загинуло молоде подружжя.

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Сусідка загиблих розповіла, що молода пара мешкала разом з батьками чоловіка. Після обстрілу батько намагався реанімувати свого сина, але марно.

Марина, жителька будинку з п’ятого поверху, розповіла журналістам про своїх сусідів, які постраждали. Жінка цієї ночі вдома не ночувала, але її квартира пошкоджена. Поки їй не дозволили туди підійматися.

Загалом уночі російські воєнні злочинці завдали шість ракетних ударів по місту.

Президент України Володимир Зеленський назвав удар по житловому будинку у Запоріжжі проявом «російського терору», подякувавши всім, «хто не залишається байдужим і допомагає нам його долати». Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих та наголосив, що «російський терор має програти».