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Последствия российского ракетного удара по Запорожью, скриншот видео

Первые минуты после ракетного удара по Запорожью показала полиция (ВИДЕО)

18 окт 2023, 17:54
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Рашисти в ніч на сьогодні, 18 жовтня, завдали ракетного удару по Запоріжжю.


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Заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький на своїй Фейсбук-сторінці опублікував відео з бодікамер патрульних, які прибули на місце влучання.

На цьому відео жахливі наслідки цинічного нічного ракетного обстрілу, — зазначив Білошицький. — Перші хвилини події: патрульні на місці й негайно починають евакуацію мешканців будинку, допомагають звільняти з-під завалів людей та оперативно надають необхідну домедичну допомогу пораненим.

Виконувач обов’язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що кількість жертв нічної терористичної атаки росіян збільшилася до чотирьох.

В процесі пошуково-рятувальних робіт сьогодні було знайдено ще два тіла. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Сил і витримки пережити таке страшне горе. Пошуково-рятувальні роботи тривають, — зазначив Куртєв.

Источник: Ракурс


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