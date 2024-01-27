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На Харківщині прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» ударним дроном знищили спостережний пункт окупантів.
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Відповідне відео сьогодні, 27 січня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Також на відео показане знищення прикордонниками за допомогою дронів ворожої техніки.
Коли саме сталися показані події, не уточнюється.
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