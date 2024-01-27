Знищення російських позицій, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n191796-prykordonnyky-udarom-drona-znyschyly-sposterejnyy-punkt-rashystiv-na-harkivschyni-video.html

Ракурс

На Харківщині прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» ударним дроном знищили спостережний пункт окупантів.

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Відповідне відео сьогодні, 27 січня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Також на відео показане знищення прикордонниками за допомогою дронів ворожої техніки.

Коли саме сталися показані події, не уточнюється.