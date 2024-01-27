Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських позицій, скріншот відео
Прикордонники ударом дрона знищили спостережний пункт рашистів на Харківщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n191796-prykordonnyky-udarom-drona-znyschyly-sposterejnyy-punkt-rashystiv-na-harkivschyni-video.htmlРакурс
На Харківщині прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» ударним дроном знищили спостережний пункт окупантів.
.
Відповідне відео сьогодні, 27 січня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Також на відео показане знищення прикордонниками за допомогою дронів ворожої техніки.
Коли саме сталися показані події, не уточнюється.
Смерть ексрадниці Кучми і колишньої заступниці генпрокурора Ольги Колінько та перші промахи поліції
Вороже ставлення поліцейських до людей в камуфляжі: профдеформація чи прислуговування агресору?
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...