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Ракурс
Знищення російського блокпоста, скріншот відео

«Ревізор не рекомендує" - український дрон «проінспектував» блокпост рашистів (ВІДЕО)

4 лис 2023, 17:55
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Аеророзвідники бригади «Сталевий кордон» виявили російський блокпост, облаштований загарбниками на тимчасово окупованій території України у Харківській області.


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По виявленому об'єкту рашистів було завдано удару дроном-камікадзе. Відповідне відео сьогодні, 4 листопада, було опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.

«Ревізор не рекомендує": загарбницький блокпост «інспекцію» не пройшов, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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