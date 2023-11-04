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Ракурс
Уничтожение российского блокпоста, скриншот видео

«Ревизор не рекомендует» — украинский дрон «проинспектировал» блокпост рашистов (ВИДЕО)

4 ноя 2023, 17:55
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Аеророзвідники бригади «Сталевий кордон» виявили російський блокпост, облаштований загарбниками на тимчасово окупованій території України у Харківській області.


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По виявленому об'єкту рашистів було завдано удару дроном-камікадзе. Відповідне відео сьогодні, 4 листопада, було опубліковане у Telegram-каналі Держприкордонслужби.

«Ревізор не рекомендує": загарбницький блокпост «інспекцію» не пройшов, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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