Спецназ СБУ уничтожил российские «Терминатор» и «Солнцепек». Фото:

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Російська федерація продовжує зазнавати серйозних втрат у протистоянні з українськими Силами оборони.

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Лише за тиждень спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» знищили понад 90 одиниць російської техніки, десятки БПЛА, укріплення та склади з боєприпасами. Зокрема, було знищено бойову машину підтримки танків «Термінатор» та важку вогнеметну систему «Сонцепьок». Про це 4 листопада повідомили в Службі безпеки України.

Також на різних ділянках фронту було знищено 19 танків, 12 бойових броньованих машин, дев’ять артилерійських систем та одну реактивну систему залпового вогню, три системи ППО, 29 дронів, дві системи радіоелектронної боротьби та розвідки, 60 автомобілів.

Крім того, було ліквідовано 145 ворожих солдатів, зруйновано 29 укріплень та знищено два склади з боєкомплектом.

Нагадаємо, бійці «Сталевого кордону» ДПСУ одним пострілом з протитанкового ракетного комплексу «Стугна» знищили п’ятьох російських піхотинців, які пішли в атаку на Сватівському напрямку.