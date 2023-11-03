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Ракурс
Прикордонники пострілом зі «Стугни» поклали п'ятьох росіян

Прикордонники пострілом зі «Стугни» поклали п’ятьох росіян (ВІДЕО)

3 лис 2023, 16:51
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Прикордонники «Сталевого кордону» одним пострілом з ПТРК «Стугна» знищили пятьох російських піхотинців.


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Вони прямували на штурм українських позицій на Сватівському напрямку.

Головне — не кількість снарядів, а вміння! — констатували у прес-службі Держприкордонслужби.

Джерело: Ракурс


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