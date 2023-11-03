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Прикордонники пострілом зі «Стугни» поклали п'ятьох росіян
Прикордонники пострілом зі «Стугни» поклали п’ятьох росіян (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188981-prykordonnyky-postrilom-zi-stugny-poklaly-p-yatoh-rosiyan-video.htmlРакурс
Прикордонники «Сталевого кордону» одним пострілом з ПТРК «Стугна» знищили пятьох російських піхотинців.
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Вони прямували на штурм українських позицій на Сватівському напрямку.
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