Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Пограничники выстрелом из «Стугны» положили пятерых россиян

Пограничники выстрелом из «Стугны» положили пятерых россиян (ВИДЕО)

3 ноя 2023, 16:51
999

Прикордонники «Сталевого кордону» одним пострілом з ПТРК «Стугна» знищили пятьох російських піхотинців.


.

Вони прямували на штурм українських позицій на Сватівському напрямку.

Головне — не кількість снарядів, а вміння! — констатували у прес-службі Держприкордонслужби.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров