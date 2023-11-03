Что происходит в районе Угледара, показали пограничники

https://racurs.ua/n188973-chto-proishodit-v-rayone-ugledara-pokazali-pogranichniki-video.html

Ракурс

Воїни Державної прикордонної служби України захищають підступи в районі міста Вугледар на Донеччині. Що нині відбувається на цьому відтинку лінії фронту показала на відео 3 листопада прес-служба ДПСУ.

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На відео потрапив момент «прильоту» по одній із позицій захисників України.

Вугледар. Прикордонники тримають оборону в складних умовах, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники намагалися наступати в районі Вугледару Донецької області, проте Сили оборони України зупинили ворожі спроби.

Збройні сили України продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Минулої доби сталося 50 бойових зіткнень.