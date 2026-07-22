Украинские пограничники спасли иностранный экипаж судна. Фото: ГПСУ

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Українські прикордонники врятували іноземний екіпаж судна, який у Чорному морі атакували росіяни.

У ніч проти 22 липня військовослужбовці Морської охорони ДПСУ провели пошуково-рятувальну операцію в Чорному морі, евакуювавши екіпаж балкера «Golden Rose», який зазнав удару російського безпілотника. Влучання БпЛА у кормову частину судна призвела до масштабної пожежі. Про Державна прикордонна служба повідомила у Telegram.

Зазначається, що прикордонники виявили палаючий балкер за допомогою технічних засобів спостереження. Рятувальна операція відбувалася вночі, була загроза повторних ударів.

Однак українські катери все ж наблизилися до палаючого судна й врятували 16 членів екіпажу — двох громадян Сирії та 14 громадян Єгипту. Усіх доставили на берег, де вони пройшли медичний огляд. Жоден із моряків не постраждав.

Нагадаємо, президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що 20 липня неподалік узбережжя Румунії було атаковане судно з пропаном. Російський безпілотник влучив у танкер LPG Gas Lisbon, який був завантажений пропаном. Внаслідок пожежі, яка спалахнула на борту, постраждали троє осіб.