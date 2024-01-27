На Харьковщине умер ребенок, пострадавший в результате российских обстрелов 17 января

Умерла девочка, пострадавшая в результате российских обстрелов Харьковщины, фото: Збаражская центральная больница

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Ракурс

На Харківщині в лікарні померла дитина, яка отримала поранення внаслідок російського обстрілу села Малий Бурлук 17 січня.

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Про це сьогодні, 27 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На жаль, сьогодні у лікарні померла 13-річна дівчинка, яка зазнала поранень внаслідок російського обстрілу с. Малий Бурлук 17 січня, — зазначив він. — Ворог завдав удару по населеному пункту авіабомбою.

Зазначається, що дитина отримала складні осколкові поранення і тривалий час перебувала у комі.

17 січня рашисти скинули авіабомбу на село Малий Бурлук у Харківській області. Згодом стало відомо, що внаслідок авіаудару постраждали двоє дітей — 13-річна дівчинка отримала осколкове поранення тулуба, 10-річному хлопчику ампутували ногу. Також на місці влучання було виявлено тіло жінки.