Российские оккупанты продолжают проводить этнические чистки, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n191794-rashisty-provodyat-etnicheskie-chistki-na-vot-cns.html

Ракурс

Російські окупанти проводять системні фільтраційні заходи задля витіснення патріотично налаштованого населення.

.

Про це сьогодні, 27 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що представники зс рф та окупаційних адміністрацій проводять перевірки квартир людей, яким заборонили в’їзд на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Після проведених попередньо фільтраційних заходів окупанти роблять обхід по квартирах з метою передачі їх російським військовим:

якщо квартира порожня — вона наразі опечатується та буде передана або військовим вищої ланки або росіянам, які приїхали працювати в окупаційних адміністраціях;

якщо в квартирах проживають родичі «заборонених» — наразі їх просто переписують задля контролю.