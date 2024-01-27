росія через значні втрати вербує до своїх військових вишів білоруську молодь

росія через значні втрати вербує до своїх військових вишів білоруську молодьhttps://racurs.ua/ua/n191797-rosiya-cherez-znachni-vtraty-verbuie-do-svoyih-viyskovyh-vyshiv-bilorusku-molod.htmlРакурс
У райцентрах білорусі представники зс рф проводять так звані «дні відкритих дверей», де громадянам рб пропонують навчатись на офіцерів у російських військових вищих навчальних закладах.
Про це сьогодні, 27 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Внаслідок великих втрат у війні проти України у російських окупаційних військах виник значний дефіцит офіцерів молодшої ланки. росія намагається виправити це шляхом вербування громадян інших країн, зокрема, білорусів, — вказана в повідомленні.
У ЦНС наголошують, що кожному окупанту, який ступає на українську землю, доведеться заплатити за це, незалежно від того, де саме він народився.
Ми закликаємо мешканців тимчасово окупованих територій повідомляти нам про перебування та переміщення російських військ у Спротив.Бот, — зазначається в повідомленні.