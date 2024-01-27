У Нью-Йорку завершили розбір завалів будинку на місці російського авіаудару

Наслідки російського авіаудару по Нью-Йорку на Донеччині, фото: Вадим Філашкін

https://racurs.ua/ua/n191798-u-nu-yorku-zavershyly-rozbir-zavaliv-budynku-na-misci-rosiyskogo-aviaudaru.html

Ракурс

У Нью-Йорку на Донеччині завершено розбір завалів на місці російського авіаудару, завданого 15 січня.

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З-під уламків будинку витягнули тіла п’ятьох людей. Про це сьогодні, 27 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

15 січня росіяни скинули дві керовані авіабомби на триповерхівку у Нью-Йорку. Тоді троє людей зазнали поранень, а п’ятеро лишилися під завалами.