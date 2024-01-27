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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Нью-Йорку на Донеччині, фото: Вадим Філашкін

У Нью-Йорку завершили розбір завалів будинку на місці російського авіаудару

27 січ 2024, 19:58
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У Нью-Йорку на Донеччині завершено розбір завалів на місці російського авіаудару, завданого 15 січня.


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З-під уламків будинку витягнули тіла п’ятьох людей. Про це сьогодні, 27 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

15 січня росіяни скинули дві керовані авіабомби на триповерхівку у Нью-Йорку. Тоді троє людей зазнали поранень, а п’ятеро лишилися під завалами.

Пошукова операція тривала майже два тижні — рятувальники знайшли рештки тіл усіх п’ятьох загиблих, — зазначив Філашкін. — Вічна пам’ять жертвам російської агресії.

Наслідки російського авіаудару по Нью-Йорку на Донеччині, фото: Вадим Філашкін

Джерело: Ракурс


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