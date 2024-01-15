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Ракурс
Фото: Telegram Вадим Філашкін/ Голова Донецької ОДА, начальник ОВА

Росіяни завдали удару КАБами по триповерхівці у Нью-Йорку (ФОТО)

15 січ 2024, 22:01
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Росіяни вдарили авіабомбами й ракетою по Нью-Йорку на Донеччині.


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Окупанти скинули на селище дві керовані авіабомби й поцілили ракетою у триповерховий будинок — там обвалився під’їзд. Попередньо, поранено трьох людей, п’ятеро перебувають під завалами.

Рятувальники та поліція розв’язують питання розбору завалів, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Сьогодні щонайменше одна людина загинула і одна поранена внаслідок обстрілу Красногорівки, розповів 15 січня Філашкін.

За його словами, Мар’їнська громада зазнала масованого обстрілу з «Градів» військами рф — у Красногорівці під вогнем житлова забудова. На місце події виїхав загін поліції «Білий ангел», працюють представники місцевої влади та рятувальники.

Джерело: Ракурс


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