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Фото: Telegram Вадим Філашкін/ Голова Донецької ОДА, начальник ОВА
Росіяни завдали удару КАБами по триповерхівці у Нью-Йорку (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n191400-rosiyany-zavdaly-udaru-kabamy-po-trypoverhivci-u-nu-yorku-foto.htmlРакурс
Росіяни вдарили авіабомбами й ракетою по Нью-Йорку на Донеччині.
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Окупанти скинули на селище дві керовані авіабомби й поцілили ракетою у триповерховий будинок — там обвалився під’їзд. Попередньо, поранено трьох людей, п’ятеро перебувають під завалами.
Рятувальники та поліція розв’язують питання розбору завалів, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Сьогодні щонайменше одна людина загинула і одна поранена внаслідок обстрілу Красногорівки, розповів 15 січня Філашкін.
За його словами, Мар’їнська громада зазнала масованого обстрілу з «Градів» військами рф — у Красногорівці під вогнем житлова забудова. На місце події виїхав загін поліції «Білий ангел», працюють представники місцевої влади та рятувальники.