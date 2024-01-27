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ВСУ одним дроном остановили попытку российского наступления (ВИДЕО)https://racurs.ua/n191799-vsu-odnim-dronom-ostanovili-popytku-rossiyskogo-nastupleniya-video.htmlРакурс
Захисники України за допомогою дрона зупинили спробу російського наступу.
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Відповідне відео сьогодні, 27 січня, у своєму Telegram-каналі опублікувало Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Всього одним «великим» дроном було зупинено спробу ворожого наступу, а всіх «наступаючих» благополучно підсмажено, — зазначається в описі відео. — Іншим дроном було знищено укриття ворога який стріляв по нашим хлопцям.
Де і коли саме сталися показані на відео події, не уточнюється.
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