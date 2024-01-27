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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

ЗСУ одним дроном зупинили спробу російського наступу (ВІДЕО)

27 січ 2024, 20:37
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Захисники України за допомогою дрона зупинили спробу російського наступу.


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Відповідне відео сьогодні, 27 січня, у своєму Telegram-каналі опублікувало Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Всього одним «великим» дроном було зупинено спробу ворожого наступу, а всіх «наступаючих» благополучно підсмажено, — зазначається в описі відео. — Іншим дроном було знищено укриття ворога який стріляв по нашим хлопцям.

Де і коли саме сталися показані на відео події, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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