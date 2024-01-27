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Рашисты нанесли ракетный удар по Полтавщине, фото: «Слово і Дело»

Рашисты ударили ракетами по Полтавщине, есть попадание в промышленный объект — ОВА

27 янв 2024, 21:09
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Російські загарбники сьогодні, 27 січня, ввечері, атакували ракетами Полтавщину.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Полтавської ОВА.

Є влучання в промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу. Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби, — вказано в повідомленні.

Повітряна тривога пролунала на Полтавщині близької 20.00 і тривала понад півгодини.

Источник: Ракурс


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