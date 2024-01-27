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Ракурс
Росіяни атакували безпілотниками Запоріжжя, фото: Запорізька ОВА

Рашисти атакували безпілотниками Запоріжжя, постраждав об'єкт інфраструктури (ФОТО)

27 січ 2024, 21:40
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Російські загарбники атакували безпілотниками обласний центр Запорізької області.


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Про це сьогодні, 27 січня, ввечері, повідомила прес-служба Запорізької ОВА.

Працювали підрозділи Сил оборони, за попередньою інформацією є збиті ворожі БПЛА.

Ураження зазнав один з об'єктів інфраструктури. На місці працюють фахівці ДСНС, — вказано в повідомленні.

Росіяни атакували безпілотниками Запоріжжя, фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, протягом сьогоднішнього дня рашисти спрямували 12 дронів-камікадзе спрямували рашисти на Нікопольський район Дніпропетровської області.

Джерело: Ракурс


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