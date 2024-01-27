Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Россияне атаковали беспилотниками Запорожье, фото: Запорожская ОВА
Рашисты атаковали беспилотниками Запорожье, пострадал объект инфраструктуры (ФОТО)https://racurs.ua/n191802-rashisty-atakovali-bespilotnikami-zaporoje-postradal-obekt-infrastruktury-foto.htmlРакурс
Російські загарбники атакували безпілотниками обласний центр Запорізької області.
.
Про це сьогодні, 27 січня, ввечері, повідомила прес-служба Запорізької ОВА.
Працювали підрозділи Сил оборони, за попередньою інформацією є збиті ворожі БПЛА.
Ураження зазнав один з об'єктів інфраструктури. На місці працюють фахівці ДСНС, — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, протягом сьогоднішнього дня рашисти спрямували 12 дронів-камікадзе спрямували рашисти на Нікопольський район Дніпропетровської області.
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...