Скільки у росії залишилося далекобійних ракет, розповіли у Повітряних силах

У росії залишається значна кількість далекобійних ракет, фото: «Вікна-новини»

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У рф залишається близько 900 високоточних далекобійних ракет.

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Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, посилаючись на дані ГУР, повідомляє агентство «Укрінформ».

Згідно з останніми даними, це така ж сама цифра, як і в попередній період: у росії залишається близько 900 високоточних далекобійних ракет. Тому що ворог протягом трьох великих комбінованих атак з 29 по 8 січня застосував велику кількість ракет. Попри те, що вони виготовляють, вони і втрачають. Саме тому цифра зараз на цьому самому рівні, — зазначив Ігнат.

За його словами, рф за місяць виготовляє близько сотні ракет.

Він також звернув увагу на те, що загарбники зараз застосовують мало крилатих ракет «Калібр» — у період з 29 по 8 січня під час обстрілів України було використано три такі ракети (2 січня).

За його словами, переважно ворог завдає ударів балістичними ракетами. Водночас Україна має «не так багато засобів, які можуть знищувати саме балістичні ракети».

Джерело: «Укрінформ»