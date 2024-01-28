Російський загарбник здійснив самогубство, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n191809-pryklav-granatu-do-golovy-samogubstvo-rosiyskogo-zagarbnyka-potrapylo-na-video.html

Ракурс

«Розривне» відео з російським окупантом сьогодні, 28 січня, було опубліковане у Telegram-каналі Оперативного командування «Захід».

.

На відео показано, як російський загарбник вчинив самогубство за допомогою гранати.