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Ракурс
Російський загарбник здійснив самогубство, скріншот відео

Приклав гранату до голови — самогубство російського загарбника потрапило на відео

28 січ 2024, 11:27
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«Розривне» відео з російським окупантом сьогодні, 28 січня, було опубліковане у Telegram-каналі Оперативного командування «Захід».


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На відео показано, як російський загарбник вчинив самогубство за допомогою гранати.

Російський солдат БУКВАЛЬНО розірвався, — вказано в описі відео. — На відео ви бачите, як окупант прикладає до голови гранату і самоліквідовується. Це не перший випадок самогубства російських солдат.

Джерело: Ракурс


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