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Російський загарбник здійснив самогубство, скріншот відео
Приклав гранату до голови — самогубство російського загарбника потрапило на відеоhttps://racurs.ua/ua/n191809-pryklav-granatu-do-golovy-samogubstvo-rosiyskogo-zagarbnyka-potrapylo-na-video.htmlРакурс
«Розривне» відео з російським окупантом сьогодні, 28 січня, було опубліковане у Telegram-каналі Оперативного командування «Захід».
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На відео показано, як російський загарбник вчинив самогубство за допомогою гранати.
Російський солдат БУКВАЛЬНО розірвався, — вказано в описі відео. — На відео ви бачите, як окупант прикладає до голови гранату і самоліквідовується. Це не перший випадок самогубства російських солдат.
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