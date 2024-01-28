Рашисти 27 січня обстріляли низку населених пунктів Харківщини, фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n191808-naslidky-rosiyskyh-obstriliv-harkivschyny-pokazalo-mvs-foto.html

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Російські загарбники протягом вчорашнього дня, 27 січня, завдавали ударів по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

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В результаті обстрілів поранено чотирьох цивільних. Про це повідомляє прес-служба МВС.