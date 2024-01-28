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Рашисты 27 января обстреляли ряд населенных пунктов Харьковщины, фото: МВД

Последствия российских обстрелов Харьковщины показало МВД (ФОТО)

28 янв 2024, 10:58
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Російські загарбники протягом вчорашнього дня, 27 січня, завдавали ударів по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.


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В результаті обстрілів поранено чотирьох цивільних. Про це повідомляє прес-служба МВС.

У місті Куп’янськ через обстріл пошкоджений цвинтар, — вказано в повідомленні. — На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

Рашисти 27 січня обстріляли низку населених пунктів Харківщини, фото: МВС

Источник: Ракурс


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