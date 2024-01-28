Рашисты 27 января обстреляли ряд населенных пунктов Харьковщины, фото: МВД

https://racurs.ua/n191808-posledstviya-rossiyskih-obstrelov-harkovschiny-pokazalo-mvd-foto.html

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Російські загарбники протягом вчорашнього дня, 27 січня, завдавали ударів по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

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В результаті обстрілів поранено чотирьох цивільних. Про це повідомляє прес-служба МВС.