Разоблаченным чиновникам Минобороны вручили подозрения, фото: СБУ

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СБУ повідомляє про викриття масштабної схеми розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

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Про це інформує прес-центр спецслужби.

До оборудки причетні колишні та діючі високопосадовці МО України та очільники афілійованих компаній, — вказано в повідомленні. — Зловмисники намагалися вкрасти майже 1,5 млрд бюджетних гривень на придбанні 100 тис. мінометних пострілів для ЗСУ.

За даними слідства:

у серпні 2022 року чиновники уклали контракт на закупівлю оптової партії артснарядів з постачальником озброєнь «Львівський арсенал»;

потім Міноборони перевело на рахунки підприємства всю суму, передбачену підписаним документом;

після одержання коштів менеджмент компанії перерахував частину грошей на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну;

однак та не відправила жодного артснаряда до України, а отримані кошти вивела у тінь, перевівши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури на Балканах;

решта суми від Міноборони залишилася на рахунках української компанії в одному зі столичних банків.

У результаті комплексних заходів співробітники СБУ задокументували схему розкрадання державних коштів та встановили всіх осіб, причетних до оборудки, — зазначають у СБУ. — Завдяки вжитим СБУ заходам викрадені кошти арештовані, вирішується питання щодо їх повернення до бюджету України.

П’яти фігурантам провадження повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою).

Зокрема, підозру отримали:

колишній та нинішній керівники Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони;

очільник та комерційний директор компанії «Львівський арсенал», а також їхній спільник — представник іноземної комерційної структури.

СБУ затримала одного із фігурантів на спробі виїхати за межі України, тож наразі він перебуває під вартою. Питання щодо запобіжних заходів для інших фігурантів наразі вирішується, — вказано в повідомленні.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Кримінальне провадження порушено за результатами аудиту Державної аудиторської служби (ДАСУ). У СБУ зазначають, що документування злочину відбувалося за цілковитого сприяння чинного міністра оборони.

Згодом стало відомо, що при спробі перетину кордону було затримано колишнього очільника департаменту Міноборони Олександра Лієва. Про це Лієв повідомив на своїй Фейсбук-сторінці.

Сьогодні мав відбути у відрядження до Словаччини з метою огляду машин розмінування, які мають бути доставлені в Україну в лютому місяці цього року, про які я вам так багато розповідав, — зазначив Лієв.

В Україну планував повернутися до 5 лютого, щоб особисто взяти участь у нараді, яку планує провести мінекономіки з операторами гуманітарного розмінування". Тому ні про яку втечу з моєї країни не може йти мова, тим більше що я неодноразово виїжджав за кордон останній рік і завжди повертався, — додав він.

Звинувачення щодо себе Лієв відкидає, а підозру вважає «безглуздою».