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Российский захватчик совершил самоубийство, скриншот видео
Приложил гранату к голове — самоубийство российского захватчика попало на видеоhttps://racurs.ua/n191809-prilojil-granatu-k-golove-samoubiystvo-rossiyskogo-zahvatchika-popalo-na-video.htmlРакурс
«Розривне» відео з російським окупантом сьогодні, 28 січня, було опубліковане у Telegram-каналі Оперативного командування «Захід».
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На відео показано, як російський загарбник вчинив самогубство за допомогою гранати.
Російський солдат БУКВАЛЬНО розірвався, — вказано в описі відео. — На відео ви бачите, як окупант прикладає до голови гранату і самоліквідовується. Це не перший випадок самогубства російських солдат.
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