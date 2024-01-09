Момент боя, скриншот видео

https://racurs.ua/n191178-samoubiystvo-dvuh-rashistov-vo-vremya-boya-pokazali-suhoputnye-voyska-video.html

Ракурс

Командування Сухопутних військ ЗСУ сьогодні, 9 січня, у своєму Telegram-каналі опублікувало відео, котре показує момент вчинення самогубства російськими загарбниками під час бою.

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Під час бою три російських солдата підповзли до БМП і двоє з них застрелились, — зазначається в описі відео.

Де і коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.