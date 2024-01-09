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Момент боя, скриншот видео
Самоубийство двух рашистов во время боя показали Сухопутные войска (ВИДЕО)https://racurs.ua/n191178-samoubiystvo-dvuh-rashistov-vo-vremya-boya-pokazali-suhoputnye-voyska-video.htmlРакурс
Командування Сухопутних військ ЗСУ сьогодні, 9 січня, у своєму Telegram-каналі опублікувало відео, котре показує момент вчинення самогубства російськими загарбниками під час бою.
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Під час бою три російських солдата підповзли до БМП і двоє з них застрелились, — зазначається в описі відео.
Де і коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.
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