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Ракурс
Александр Дубинский, фото: «Википедия»

Дело Дубинского передали в суд

9 янв 2024, 10:38
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Офіс Генпрокурора направив до суду обвинувальний акт щодо народного депутата Олександра Дубінського через підробку документів для виїзду за кордон.


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Нардеп обвинувачується у службовому підробленні за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу. Про це сьогодні, 9 січня, повідомляє прес-служба ДБП.

У відомсті наголошують, що було встановлено внесення депутатом неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких він виїхав за кордон:

  • у зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу — супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок;
  • до того ж депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець;
  • під час перебування за кордоном нардеп встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії він зупинявся у двох готелях у Барселоні та у її передмісті.

Відповідну підозру Дубінському генпрокурор повідомив 8 серпня 2023 року. 11 листопада працівники ДБР завершили досудове розслідування. Також суд обмежив терміни ознайомлення з матеріалами цього кримінального провадження.

Источник: Ракурс


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