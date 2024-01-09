Справу Дубінського передали до суду

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Олександр Дубінський, фото: «Вікіпедія»
Справу Дубінського передали до судуhttps://racurs.ua/ua/n191177-spravu-dubinskogo-peredaly-do-sudu.htmlРакурс
Офіс Генпрокурора направив до суду обвинувальний акт щодо народного депутата Олександра Дубінського через підробку документів для виїзду за кордон.
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Нардеп обвинувачується у службовому підробленні за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу. Про це сьогодні, 9 січня, повідомляє прес-служба ДБП.
У відомсті наголошують, що було встановлено внесення депутатом неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких він виїхав за кордон:
- у зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу — супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок;
- до того ж депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець;
- під час перебування за кордоном нардеп встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії він зупинявся у двох готелях у Барселоні та у її передмісті.
Відповідну підозру Дубінському генпрокурор повідомив 8 серпня 2023 року. 11 листопада працівники ДБР завершили досудове розслідування. Також суд обмежив терміни ознайомлення з матеріалами цього кримінального провадження.
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